NBA: Durant n’est plus en quarantaine et est à nouveau disponible pour les Brooklyn Nets

Kevin Durant peut revenir jouer pour les Brooklyn Nets, le leader de la division Est de la NBA, jeudi. Le joueur vedette ne figure plus sur la liste des joueurs NBA qui ont été infectés par le COVID-19 ou qui ont été en contact étroit avec un joueur infecté. Durant est actuellement le meilleur buteur de la NBA. Il n’était plus disponible depuis le 18 décembre.

Chez les Nets, de nouvelles forces sont enfin de retour dans l’équipe, car LaMarcus Aldridge est également éligible pour jouer à nouveau, tout comme Kyrie Irving. Le gardien devra attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir faire son apparition avec les Nets, car il n’a pas été vacciné et n’est pas autorisé à jouer à domicile en raison de la réglementation de l’État de New York. Brooklyn affrontera les Philadelphia 76ers à domicile jeudi.