Ligue 1: Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet hiver Le Français l’a déclaré dans une interview.

Photo News

Par Belga Publié le 28/12/2021 à 22:28 Temps de lecture: 2 min

Kylian Mbappé terminera la saison au Paris Saint-Germain. « C’est certain à 100 % », a déclaré l’attaquant dans une interview à CNN mardi. Mbappe, 23 ans, a un contrat qui expire bientôt à Paris et le PSG peut toujours récupérer un peu d’argent en transfert s’il part pendant les vacances d’hiver. « Mais je ne pars pas en janvier », a déclaré l’attaquant. « Je vais finir la saison au PSG et je veux tout donner dans la bataille pour la victoire finale en Ligue des champions, le titre de champion et la Coupe de France. Je fais ça pour les fans. Ils méritent ça. Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. »

Mbappe voulait partir pour le Real Madrid avant le début de la saison. « J’étais honnête à ce moment-là », a-t-il déclaré. « J’ai dit ce que j’avais en tête. Mais je suis content d’être resté. Je n’ai aucun regret du tout. Paris est ma ville. J’y suis né et j’y ai grandi et je suis français. Et c’est aussi amusant de jouer avec Lionel Messi et les autres gars. C’est un grand moment de l’histoire du football que Lionel Messi joue actuellement à Paris. »