Suspension des fermetures des établissements culturels: «Ne pas jouer était impensable. Il fallait réagir»

Ils ont gagné leur recours au Conseil d’Etat à 17h30 et trois heures plus tard, ils montaient sur scène à Auderghem. Christophe Cornet d’Elzius raconte.

C’est l’éternelle histoire de David contre Goliath. Comment trois jeunes artistes, Mathieu Pinte, François Dumortier et Christophe Cornet d’Elzius, interdits de spectacle par un arrêté royal insuffisamment motivé et discriminatoire, ont réussi à faire trembler le Codeco et tout un gouvernement.

En direct de la scène du Centre culturel d’Auderghem, où ils ont obtenu de pouvoir jouer en extrême urgence, mardi soir, Christophe Cornet d’Elzius nous fait le récit de cette folle journée où le Conseil d’Etat les a sauvés du naufrage culturel.

Où avez-vous trouvé le cran d’attaquer l’Etat belge en justice ?