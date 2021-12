Un an de vaccination et bien des questions

Le 28 décembre 2020, une première dose de vaccin était administrée à un Belge. Elle ouvrait une fenêtre sur le futur après des mois incertains durant lesquels nous avions assisté impuissants à la mort de milliers de malades du covid. Notre système de santé, l’un des meilleurs au monde, disait-on, était au contraire extrêmement faillible. L’horizon était plus que bouché lorsque cette première injection se fit réalité.

Un an et des millions de doses plus tard, courbes et statistiques balisent une situation épidémiologique meilleure que celle que nous avons connue durant la seconde vague. Mais le virus est loin d’être vaincu. Omicron succède à delta. On le dit plus contagieux, moins dangereux. Le recul manque pour juger.