Bruxelles: Octa+ cesse de fournir électricité et gaz à 17.000 clients

Octa+ a informé le gestionnaire du réseau bruxellois Sibelga qu’il renonce à sa licence et qu’il ne fournira plus d’électricité et de gaz aux clients bruxellois à compter du début de l’année prochaine.

L’entreprise familiale Octa+ cesse de fournir électricité et gaz à ses 17.000 clients dans la capitale, mais reste active en Flandre et en Wallonie, rapporte L’Echo mercredi.

«Les tarifs et la réglementation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale ne nous laissent pas d’autre choix», avance Etienne Rigo, CEO et l’un des actionnaires familiaux de l’entreprise. L’entreprise ne s’arrête à Bruxelles que pour «y limiter l’exposition aux risques». Et de pointer du doigt une réglementation plus stricte qu’ailleurs autour des clients en défaut de paiement, qui a le pouvoir de «mettre en danger la survie de l’entreprise».