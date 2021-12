Seul un Belge sur quatre a cessé d’acheter des produits qui ne sont pas écologiques

Seul un Belge sur quatre (28 %) a activement cessé d’acheter certains produits après avoir découvert qu’ils n’étaient pas écologiques, selon une étude réalisée par Steven Trypsteen, économiste chez ING, en collaboration avec Ipsos, auprès de plus de mille Belges.

Seuls 15 % pensent d’ailleurs que leurs propres actions ont un impact significatif sur les défis environnementaux et sociaux du monde. Plus de sept Belges sur dix ne sont dès lors pas prêts à changer leur comportement par souci de l’environnement. Près de six Belges sur dix (59 %) pensent de plus que les aliments produits de manière durable sont toujours plus chers.