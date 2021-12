Météo: l’IRM lance une alerte jaune pour la province de Liège

La journée débutera avec un temps encore sec dans la plupart des régions et la possibilité de quelques éclaircies. Dans le courant de la matinée, la nébulosité augmentera toutefois et la pluie fera son retour depuis le sud-ouest. Les maxima seront atteints en soirée et oscilleront entre 10ºC et 14ºC.

Le vent sera d’abord modéré puis deviendra modéré à assez fort dans l’intérieur des terres, et très fort ou temporairement tempétueux en bord de mer. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, et jusqu’à 70 km/h à la mer.