Le ras-le-bol de Benoit Paire, positif au covid «pour la 250e fois»: «Franchement, j’en peux plus»

La saison tennistique va reprendre dans peu de temps avec notamment l’Open d’Australie qui débute le 17 janvier. Mais ces derniers jours, les cas de joueurs positifs au Covid-19 se multiplient : Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Belinda Bencic, Emma Raducanu… Ce mercredi, c’est Benoit Paire qui a annoncé avoir été testé positif et c’est loin d’être la première pour lui. Une situation que le joueur français vit très mal.

« Pour la 250e fois je suis positif au Covid ! Franchement, j’en peux plus de votre Covid de merde ! », a écrit Paire sur les réseaux sociaux. « Comment je vais ? À cause du Covid, j’ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête ! L’année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon ! »