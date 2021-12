Georges Gilkinet sur le Codeco: «Il faut améliorer nos modes de fonctionnement»

Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont réunis hier soir en urgence. Les théâtres et les cinémas vont pouvoir rouvrir. On en revient donc à la situation d’avant le dernier Codeco.

Une autre décision qui a été prise : « C’est de travailler avec le secteur culturel à des jauges plus proportionnelles à la taille des salles et à l’évolution de la situation épidémiologique. »

Les théâtres et les cinémas pourront rouvrir. Cette mesure devra être validée par le nouveau Comité de concertation qui aura lieu en virtuel ce mercredi. D’après Georges Gilkinet, vice-Premier ministre (Groen) : « La décision devrait être prise assez facilement. En tout cas je l’espère. » Il était invité sur La Première ce mercredi matin.

Selon le ministre : « Il faut préserver la culture et j’ai envie de dire que tout est bien qui finit bien avec cette décision. Elle aurait pu être prise de façon moins complexe, évidemment. Et ça interroge la façon dont nous devons décider en ces temps de pandémie. Et nous devons certainement améliorer les choses. »