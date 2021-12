Wallonie: la vaccination des enfants est reportée

La vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans est reportée en Wallonie et commencera le 17 janvier, selon nos informations. Cette vaccination des plus petits est reportée pour laisser la priorité à la troisième dose pour les 18 ans et plus, selon les informations de Sudinfo dont Le Soir a pu avoir confirmation. Des demi-journées ou des lignes spéciales seront mises en place.