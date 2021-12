Débouté en justice, Défi ne récupèrera pas une partie de la dotation du MR

Le litige financier entre Défi et le MR est vieux de dix ans. Les deux partis étaient autrefois unis. Désormais, Défi est débouté et ne peut plus prétendre à récupérer une partie de la dotation du MR dont il a fait partie jusqu’en 2011, selon les informations du journal L’Echo .

Pour rappel

En 1993, et réaffirmé dans les années 2000, un accord est conclu. Le FDF (Défi) demande au MR de lui rétrocéder une part calculée sur base des voix accordées aux candidats FDF sur les listes MR et sur la durée des législatures en cours. Les libéraux refusent, le FDF va en justice. On parle de 800.000 euros. La première décision tombe trois ans plus tard, en 2014. Elle est en faveur de Défi. Le MR va en appel, et la décision de cet appel nous ramène à cette fin d’année 2021.