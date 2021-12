Conséquence de la 4e vague: la santé mentale des jeunes est préoccupante

La santé mentale et l’absentéisme pour cause de maladie ont fait l’objet d’un suivi constant par le Groupe d’évaluation mentale du Gems. Le bien-être accuse un nouveau recul depuis la fin du mois de septembre, surtout chez les étudiants, les enseignants, le secteur culturel et les prestataires de soins.

Selon un communiqué du Commissariat Corona du gouvernement, la quatrième vague a exercé le plus grand impact négatif sur le bien-être des étudiants, des personnes travaillant dans le secteur de la culture et de l’événementiel, ainsi que des enseignants et des prestataires de soins de santé. Actuellement, une éventuelle augmentation des troubles psychiques n’apparaît pas encore clairement. Cependant, il semble que, tout particulièrement, les jeunes éprouvent des difficultés et demandent plus de soins de santé mentale. Parallèlement, la quatrième vague actuelle induit une augmentation de l’absentéisme qui augmente la pression de travail sur les employés restants avec, en corollaire, une augmentation de l’incidence du burn-out professionnel.

La santé mentale des adolescents préoccupante

L’agence ‘Opgroeien’, qui soutient les enfants et les jeunes adolescents en situation de crise découlant de problèmes de santé mentale, a enregistré, depuis le début de l’année 2021, une hausse encore plus importante des contacts que depuis le début de la crise de covid. En juillet et août 2021, les chiffres se sont stabilisés, mais depuis septembre 2021, ils sont repartis à la hausse. La plupart des demandes d’aide concernent des problèmes psychiques, y compris des demandes sur le suicide.

Ce sont surtout les institutions de soins pour jeunes adolescents qui reçoivent le plus de demandes d’assistance en cas de crise. Cependant, il y a un manque de place d’accueil pour le traitement des troubles alimentaires et des troubles psychiatriques généraux. Depuis le début de la pandémie de covid, les listes d’attente sont devenues 4 fois plus longues (actuellement 5 à 6 mois). Les services de pédopsychiatrie (ambulatoires et hospitaliers) et d’accompagnement psychologique aux étudiants déclarent également ne pas pouvoir répondre à la demande. Il faut jusqu’à deux ou trois mois avant de pouvoir consulter un pédopsychiatre ou avant qu’un enfant puisse être admis dans une unité de pédopsychiatrie.