Hausse de 12% du nombre de petites annonces sur le site 2ememain

Les pièces détachées automobiles ont été fort prisées cette année. Plus de 5 millions de pièces de rechange ont été mises en vente, le double de l'année précédente. La rubrique immobilière est à nouveau la deuxième plus grande rubrique. Celle-ci comptait en 2021 un peu moins de 2,7 millions de maisons ou de terrains à bâtir, de garages et de chambres à vendre ou à louer, une hausse de 48% par rapport à 2020. Les objets de collection (+9,7%), motos (+12%), hobby et loisirs (+6%) ont également connu une forte hausse.

La plateforme permet à la fois de dénicher des choses gratuites (280.000 offres) ou bon marché, "mais aussi d'acquérir des biens exclusifs, comme une Bugatti, une Lamborghini ou une Ferrari mises en vente à plus de 100.000 euros, une maison flottante à 200.000 euros, jusqu'à une parcelle de terrain à bâtir à Knokke-Heist à 8 millions d'euros ou une villa de luxe à Alicante, en Espagne, au prix de 5 millions d'euros", relèvent les responsables.