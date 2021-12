Bruxelles: cinq personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Une famille vivant rue du Pavillon, à Schaerbeek, a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO), mercredi matin, selon les pompiers de Bruxelles. Les deux parents et les trois enfants ont été transportés à l’hôpital. Toute l’alimentation en gaz de l’immeuble a été coupée.

L’un des membres de la famille a appelé les services d’urgence mercredi matin, vers 10h, parce que l’un d’entre eux se sentait malade. Lorsque les ambulanciers sont arrivés au domicile familial, leur détecteur de CO s’est immédiatement déclenché. Ils ont alors ouvert les fenêtres, prévenu les pompiers et évacué les cinq habitants. Ces derniers ont tous été transportés à l’hôpital. Le père de famille, dont l’état était le plus préoccupant, sera soumis à une oxygénothérapie dans un caisson hyperbare, ont précisé les pompiers.