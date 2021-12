Romelu Lukaku ambassadeur du nouveau jeu vidéo UFL, amené à concurrencer FIFA (vidéos)

Les amateurs de foot et de jeux vidéo pourront dans un peu moins d’un mois découvrir un nouveau jeu de foot amener à concurrencer la franchise FIFA. Son petit nom : UFL, pour Ultimate Football League. Le studio à l’origine du projet a annoncé que des premières images du gameplay seront révélées le 27 janvier prochain. Et dans la foulée, un nouvel ambassadeur est monté à bord en la personne de Romelu Lukaku.

Le Diable rouge rejoint ainsi Oleksandr Zinchenko et Roberto Firmino pour promouvoir ce nouveau jeu. « Je suis heureux d’annoncer mon rôle d’ambassadeur du jeu UFL », a écrit Lukaku sur Instagram. « UFL est incroyable. J’ai suivi les nouvelles autour de ce jeu depuis quelque temps et j’aime vraiment leur philosophie et l’approche du développement du jeu », poursuit-il dans le communiqué officiel. « J’attends avec impatience de voir ce que Strickerz apportera aux joueurs et aux fans de football quand le jeu sortira ».