Jan De Nul retenu pour un vaste projet d'électrification sous-marin à Abu Dhabi

Le premier cluster de câbles, reliant l'île de Das à la côte, est composé de trois câbles sous-marins de 400 kV, d'une longueur individuelle de 135 km. Le second cluster, reliant l'île d'Al Ghallan à la terre, nécessitera quatre câbles sous-marins de 320 kV, d'une longueur de 125 km chacun. La réception du projet est prévue pour 2025, précise l'entreprise belge.

Avec ce projet stratégique, les sociétés pétrolière (ADNOC) et d'énergie (TAQA) nationales d'Abu Dhabi visent une décarbonisation significative des opérations de production offshore d'ADNOC. Le "Projet Lightning" remplacera les turbines génératrices en mer par des sources d'énergie plus propres et plus durables à terre à Abu Dhabi, telles que panneaux solaires et énergie nucléaire. Ceci réduira l'empreinte carbone des installations offshore d'ADNOC de plus de 30%, ajoute Jan De Nul.