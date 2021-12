De nouvelles antennes de vaccination en provinces de Liège et de Hainaut Les antennes et le nouveau centre seront déployés pendant le mois de janvier.

PhotoNews

Par Belga Publié le 29/12/2021 à 13:15 Temps de lecture: 1 min

De nouvelles antennes mobiles ainsi qu’un centre de vaccination seront ouverts début janvier en provinces de Liège et de Hainaut, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. L’antenne mobile liégeoise sera accessible sans rendez-vous, de 9 à 19 h, à Fléron le 11 janvier, Flémalle le 12 janvier, Soumagne le 15 janvier et le 12 février, Esneux le 17 janvier et le 14 février, Ans/Awans le 18 janvier et le 15 février. Elle s’ajoute aux 10 centres de la province et aux antennes mobiles qui circuleront à Herstal, Spa, Herve et Plombières dans le courant du mois de janvier.

Dans le Hainaut, un nouveau centre sera déployé à Fleurus, dans les locaux de la piscine communale, et accessible dès le 5 janvier. Il est déjà possible d'y prendre rendez-vous via le site www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.