Les dessins sur les billets en euros vont changer d’ici 2024

Mais l’homme qui les avait conçus à l’origine, le dessinateur autrichien Robert Kalina, s’attend à un vif débat entre Européens sur le sujet avec le risque de voir ressurgir les rivalités nationales. Longtemps inconnu du grand public, il était sorti vainqueur d’un concours organisé en 1996 pour concevoir la série de sept billets, de 5 à 500 euros. Ses créations imprimées au départ à 14,5 milliards d’exemplaires, ont aujourd’hui presque doublé de volume, en circulant dans les poches de près de 350 millions d’Européens et dans le monde entier.

Des rivalités nationales

Il avait dû surmonter jadis une difficulté de taille: trouver des motifs dans lesquels tous les Européens puissent s’identifier, sans être rattachés à un pays en particulier ni paraître pour autant froids ou anonymes.

Le cahier des charges interdisait le recours à tout symbole d’identité nationale comme les portraits de personnages célèbres, utilisés habituellement pour les coupures nationales. L’idée lui est venue de recourir à l’architecture. S’inspirant de bâtiments réels, il a retravaillé et simplifié leur image avec un ingénieur en architecture et un autre en construction de ponts afin que les ouvrages «ne soient plus reconnaissables».

Ces derniers reflètent de manière symbolique des siècles d’histoire européenne, du classicisme gréco-romain sur les billets de 5 euros à l’architecture moderne sur les billets de 500, les seuls coupures de la série appelés à disparaître.

Une jalousie oubliée ?

Après vingt ans, «il est temps de revoir l’aspect de nos billets pour les rendre plus parlants pour les Européens de tous âges et de toutes origines», a résumé la présidente de l’Institut, Christine Lagarde.

Ainsi des personnages historiques ou des monuments emblématiques du continent pourraient être choisis pour la prochaine série, après les avis reçus d’un groupe de 19 experts, un par Etat membre de la zone euro, et du public.

«La question est de savoir si les gens ont suffisamment évolué pour supporter que, par exemple, des personnes connues soient représentées», même si elles font partie d’abord de l’héritage d’un pays en particulier, s’interroge M. Kalina.