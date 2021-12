Météo: jusqu’à 15 degrés et plein soleil pour le Nouvel An (vidéos)

Quelques gouttes apporteront leur note humide dans la matinée de jeudi, qui s’ouvrira sous un ciel gris mais doux. Le mercure s’alanguira entre 10 ou 11ºC sur les sommets ardennais et 14ºC dans l’ouest. Une différence importante avec le début du mois de décembre, où il faisait -3 degrés.

Le soleil entrera vendredi matin dans la ronde et dispensera généreusement ses rayons sur la plupart des régions, sauf en Ardenne et en Gaume, qui resteront le terrain de jeu des nuages bas et du brouillard. Il se montrera plus hésitant dès l’après-midi, laissant place à de faibles averses. Il fera 9ºC sur l’est et 13ºC ou 14ºC sur le centre et l’ouest du Plat pays. Des températures anormalement chaudes pour la saison : les températures tournent d’habitude autour de 5 ou 6ºC. Des records pourraient êtres battus.