Mai Musical Florentin: une distribution efficace

Révélé autrefois dans un récital de Joan Sutherland, cet opéra populaire conte une histoire d’amour contrarié, en Savoie et à Paris, entre une brave paysanne et un riche héritier noble. Les personnages sont bruts de décoffrage : les parents peureux mais honnêtes, l’amant sincère mais faible, le vieux prétendant ignoble et le noble local pontifiant à souhait. Ce pourrait n’être qu’une innocente bluette n’était la musique prodigieusement dramatique de Donizetti qui traite ce sujet anodin avec la même efficacité que ses drames historiques. La distribution du Mai Musical Florentin est remarquablement efficace avec une mention spéciale pour la superbe Linda de Jessica Pratt, à coup sûr une des meilleures belcantistes actuelles.

DVD Dynamic