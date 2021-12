Murat Öztürk: une ligne mélodique lyrique, raffinée, élégante

Un père turc, une mère italienne, né en Lorraine, découvrant le jazz avec Bill Evans, Oscar Peterson, Keith Jarrett, normal que Murat Öztürk soit nourri de diverses influences. Cela se retrouve dans la musique de ce très bel album où le pianiste est accompagné des grands Thomas Bramerie à la contrebasse et Franck Agulhon à la batterie. Son sixième album déjà. Et nombre de musiques de film. Plus sideman dans beaucoup de projets, avec Randy Brecker, Pascal Schumacher, Greg Lamy et Lisa Cat-Berro par exemple. Dans Aïna, Murat Õztürk développe une ligne mélodique lyrique, raffinée, élégante. Il raconte dix histoires de 3 à 5 minutes, riches en atmosphères et en émotions. Et parfois surprenantes, avec ses changements de rythme et de décor. Ou ses silences, la note restant suspendue quelques instants. Murat Õztürk nous offre une musique qui nous guérit du brouhaha, du chaos et de la folie du monde.

Mözarts