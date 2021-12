Red Kite: une musique qui rugit comme un volcan puis babille comme une cascatelle

Là, on va un peu cracher du feu, folks ! Le quartet norvégien nous entraîne dans un tourbillon de prog rock, de free et prog jazz, de metal, de psychédélique, brûlant comme de la lave en fusion. Pourquoi Apophenian Bliss ? L’apophénie est, en psychiatrie, une altération de la perception qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements banals en établissant des rapports non motivés entre les choses. Et bliss, c’est la béatitude. La naïveté de trouver de la désinformation et du complot partout ? « Les gens semblent voir des schémas et des raisons indubitables partout, dit le guitariste Even Helte Hermansen. Certains pourraient même voir les modèles qu’ils ont envie de voir. Mais, dans ce monde hostile, qui peut les blâmer ? » D’ailleurs, y a-t-il un motif dans la musique du Milan royal (c’est la traduction de Red Kite) ? Sans aucun doute, mais il y a surtout des émotions, de la beauté. Cette musique rugit comme un volcan puis babille comme une cascatelle, elle est puissante et nostalgique, elle est quelquefois discrète puis s’endiable soudainement. Elle agit en tout cas sur nous, on ne peut lui être indifférent. Moi, je suis emballé.

Rare Noise Records