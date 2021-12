Tom Boon toujours au service des Red Lions

Même si tout ne s’est pas déroulé comme il l’espérait à Tokyo, l’attaquant bruxellois a remporté l’or olympique. Une blessure et ses conséquences qu’il a gérées avec beaucoup de maturité et qui devraient lui permettre d’être encore plus fort.

La douleur n’est évidemment plus aussi vive et la frustration a tendance à s’apaiser au fil des semaines. La cicatrice ne devrait d’ailleurs être, bientôt, plus qu’un lointain souvenir. Mais quand il parle de ses troisièmes Jeux et du premier titre olympique remporté avec panache par les Red Lions, Tom Boon (32 ans) pèse encore ses mots minutieusement lorsqu’il évoque les moments difficiles et les longues périodes de doutes qu’il a vécus à Tokyo, suite à sa blessure au mollet. Une déchirure qui l’a privé des deux premiers duels du tournoi mais surtout de la finale face à l’Australie, le 5 août 2021. « Cette médaille d’or est évidemment particulière. Elle représente l’accomplissement d’une carrière. Je ne sais pas si nous vivrons encore un moment aussi fort tous ensemble. Il y avait une osmose totale dans ce groupe. Et la libération a été intense au coup de sifflet final. Nous avons réalisé un tournoi grandiose même si, pour moi, le rendez-vous a parfois tourné au cauchemar. »