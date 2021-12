Le monde du sport fait à son tour bloc pour retrouver son public: «On va réagir ensemble auprès des autorités publiques»

À l’instar de ce qui vient de se passer dans le secteur culturel, où la décision du Conseil d’État de suspendre les mesures sanitaires imposées par le comité de concertation du 22 décembre dernier a beaucoup fait parler d’elle, le monde du sport a lui aussi décidé de réagir fermement et rapidement par rapport à une situation que ses dirigeants jugent intenable à la fois financièrement et sanitairement. Lui aussi frappé de plein fouet depuis de trop nombreux mois par une crise qui n’en finit plus de durer, le sport, qu’il soit professionnel ou amateur, de salle ou d’extérieur, a en effet décidé de s’unir pour contester en bloc ces décisions qualifiées d’injustes voire grotesques.

Comme nous l’a précisé André Stein au travers de sa casquette de président de l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF), « on va effectivement réagir ensemble auprès des autorités publiques afin de tenter de modifier cette décision comme l’a fait le monde culturel ». Un communiqué suivra plus tard dans la journée pour préciser les revendications précises des différentes fédérations francophones mais l’idée de base sera de demander le retour rapide du public selon des jauges déjà mises en place précédemment, qui soient évidemment dépendantes des capacités d’accueil des salles, stades ou terrains ouverts dans le respect de mesures sanitaires strictes, bien évidemment.