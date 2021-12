Le monde du sport se serre les coudes pour retrouver son public

Mercredi, après avoir pris acte du rétropédalage effectué par le gouvernement concernant la fermeture des théâtres et des cinémas décidée à la hâte par le comité de concertation du 22 décembre, plusieurs fédérations sportives ont décidé d’unir leurs forces afin de faire entendre une voix qui a parfois un peu tendance à résonner dans le vide en l’absence de public. « Le monde sportif comprendrait mal et contesterait le fait que la présence du public selon certaines jauges (avec le respect des mesures sanitaires comme le contrôle du CST, le port du masque, la ventilation, etc.) ne lui soit pas également applicable », a notamment expliqué par voie de communiqué l’Association interfédérale du sport francophone(AISF) qui regroupe une septantaine de fédérations francophones. « Comme le Conseil d’État l’a souligné pour les salles de spectacles, les infrastructures sportives ne sont pas des lieux particulièrement dangereux pour la santé et la vie des personnes. Il nous paraîtrait d’ailleurs parfaitement incohérent qu’un spectacle puisse avoir lieu avec du public, mais qu’un match de football ou de basket doive se tenir à huis clos. »

Bien sûr, l’AISF est consciente de l’importance de respecter certains protocoles sanitaires stricts qui limiteraient considérablement les risques de contagion du virus mais elle met aussi en exergue le travail considérable déjà abattu en amont par ses fédérations lors des vagues antérieures. « On souhaite mettre un petit coup de pression sur le Fédéral et les Ministres compétents », précise le président de l’AISF, André Stein. « Notre but n’est pas d’arriver à devoir saisir à notre tour le Conseil d’Etat dans un premier temps mais plutôt de trouver un accord satisfaisant pour tout le monde lors du prochain Codeco. »