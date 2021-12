Variant omicron: une étude met en garde contre les événements «super-propagateurs»

Quelques jours après leur fête privée, plusieurs participants ont remarqué des symptômes. Ils ont passé un nouveau test PCR, qui s’est avéré positif pour 21 d’entre eux, soit pour 63,6 %. Le virus a été prélevé et pour 17 d’entre eux, il a été confirmé qu’il s’agissait du variant omicron. Pour les 4 derniers cas positifs, les scientifiques soupçonnent également le variant omicron mais il n’a pas pu être identifié.

Selon une étude publiée en ligne le 23 décembre dernier , 21 personnes totalement vaccinées sur 33 participants ont été testées positifs au coronavirus au début du mois de décembre, rapporte la RTBF. Les 33 travailleurs de la santé des îles Féroé avaient tous reçu leur booster (Pfizer) dans les deux mois et demi précédant la fête privée et avaient tous effectué des tests PCR dans les 36 heures avant la fête (tous négatifs).

Les 21 participants ont chacun finalement développé des symptômes, principalement des douleurs musculaires et articulaires, de la fatigue et de la fièvre. Mais aucun n’a été admis à l’hôpital. Les auteurs de l’étude ont conclu que le variant omicron peut être à l’origine d’événements de super-propagations, y compris chez des personnes triplement vaccinés. Si l’on part du principe que la contamination a eu lieu le soir de la fête, la période d’incubation a varié entre 2 et 6 jours.