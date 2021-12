Variant omicron: doit-on craindre une vague pédiatrique?

Depuis qu’omicron est dominant, les Etats-Unis ont constaté une hausse des hospitalisations des enfants faisant craindre une sévérité plus importante chez eux. Mais ce n’est pas le cas : la hausse des cas est liée au très haut taux de contamination des plus jeunes. « Cela se traduit par une hausse des hospitalisations, notamment à New York où je me trouve, mais généralement, c’est essentiellement par précaution, explique Hans-Willem Snoeck, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’université de Columbia. La plupart des enfants ont des symptômes légers et sont testés positifs de manière fortuite lorsqu’ils viennent à l’hôpital pour une autre intervention, ce qui peut faire grossir les chiffres hospitaliers. On ne voit pas une augmentation soudaine de la sévérité des cas chez les enfants avec omicron. »