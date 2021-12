«Eden est toujours capable d’apporter ces instants de magie»

Ami intime d’Eden Hazard depuis les catégories d’âge, Christian Benteke fait partie du cercle rapproché du capitaine des Diables rouges. Si le N.7 du Real Madrid n’a eu que très peu de fois l’occasion de se montrer cette saison, l’attaquant de Crystal Palace demeure résolument optimiste alors que son compatriote vient d’enchaîner deux rencontres (Cadix et Athletic Bilbao). « Je l’ai vu plus percutant que d’habitude, il prenait davantage de risques. C’était encourageant. J’espère qu’il va continuer à jouer, car c’est important qu’il enchaîne les matches et, surtout, qu’il reste en bonne santé. C’est finalement la seule chose que je lui souhaite. Si c’est le cas, ça va bien se passer car il a toutes les qualités pour. Les gens l’oublient trop souvent, mais Eden n’a connu sa première grosse blessure qu’au Real Madrid… quasiment dix ans après le début de sa carrière », nous indique-t-il.