Christian Benteke: «J’estime ne pas faire tache quand je joue avec les Diables»

Depuis son arrivée en Premier League lors de l’été 2012, Christian Benteke (31 ans) a appris à appréhender les us et coutumes du football britannique. Y compris cette fameuse période du « Boxing Day » lors de laquelle les clubs enquillent les rencontres entre Noël et le Nouvel An. Alors que le menu proposé pourrait rapidement provoquer une indigestion (« C’est un moment que j’ai toujours apprécié, mais c’est stressant avec le risque plus élevé de blessures ») et que le variant Omicron met à mal les certitudes du plus grand championnat du monde, Christian Benteke s’est posé en toute sérénité, abordant sa saison avec Crystal Palace. Mais aussi sa situation avec les Diables rouges, lui qui ne s’imagine pas à un seul instant manquer une troisième Coupe du monde de rang.