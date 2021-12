Les Belges: Witsel et Mertens dans l’incertitude

D’un point de vue noir-jaune-rouge, les prochaines semaines vont être assez intéressantes. Pour l’instant, la tendance est au départ pour Axel Witsel et Dries Mertens, et peut-être même dès la fenêtre de janvier pour le joueur de Dortmund. Si un départ d’Allemagne peut s’inscrire dans la philosophie du Borussia, on sent que les adieux seront plus déchirants pour « DM14 » entré dans l’histoire de Naples. Le club a la main pour lever l’option, « Ciro » ne demande pas mieux que de rester à l’ombre du Vésuve mais même son statut de meilleur buteur de l’histoire de Naples (tant en Serie A que toutes compétitions confondues) ne parviendra pas à peser sur l’aspect économie salariale. « Pour rester dans un club, il faut être deux à le désirer », a résumé Mertens.