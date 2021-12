Occasions en or pour zéro euro: notre onze de base des joueurs en fin de contrat (infographie)

Au 1er janvier, une pléiade de stars aura toute la liberté de négocier un transfert gratuit l’été prochain. On dénombre 6 champions du monde en titre, 4 récents champions d’Europe avec l’Italie, 4 vainqueurs de la Ligue des champions et 5 Diables rouges.

Il y a 26 ans, l’arrêt Bosman a accordé la liberté de mouvement (comprenez la gratuité) des joueurs arrivés en fin de contrat dans l’espace de l’Union Européenne. Le modèle économique, basé largement sur le marché des transferts, s’en trouvait menacé, même si l’Arrêt de la Cour de Justice Européenne, loin d’y mettre un terme, a finalement contribué à l’expansion débridée de ce marché… Notamment parce que la volonté des clubs a été d’éviter au maximum qu’un joueur, a fortiori une star recrutée à prix d’or et « bétonnée » avec un contrat de longue durée, n’arrive en fin de bail.

L’exemple de l’Ajax en 1996, soudainement impuissant face au départ pour 0 florin de Michael Reiziger et surtout Edgar Davids au Milan AC, ne pouvait pas faire tache d’huile. Cette impuissance prend d’autant plus forme une fois passé le cap du Nouvel An puisqu’un joueur entrant dans les six derniers mois de son contrat peut négocier avec n’importe qui sans en référer à son employeur.