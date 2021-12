Mestdagh rompt le contrat le liant à Carrefour

Le groupe Mestdagh qui gère environ nonante Carrefour Market, essentiellement en Wallonie et à Bruxelles, a mis fin à son partenariat avec Carrefour. Un préavis d’un an est prévu dans le cadre de cette rupture de contrat et Mestdagh exploitera donc encore ces magasins tout au long de l’année 2022.

Les deux parties avaient signé il y a quelques années un contrat de master franchise portant sur une durée de 10 ans. Il était possible de le remettre en cause au bout de deux ans et c’est ce qui s’est fait, a commenté une porte-parole de Carrefour Belgique, confirmant une information de RetailDetail.