AB InBev intime à une brasserie bretonne de renoncer au nom Leff

Deux mois plus tard, les avocats d'AB InBev lui adressent un courrier lui demandant de renoncer à cette appellation. Le brasseur de Lanleff qui n'envisage qu'une production confidentielle tournant autour des 1.500 bouteilles par an, refuse d'accéder à la requête du géant brassicole.

Dans un communiqué envoyé mercredi, le groupe déplore le fait que même dans la prononciation, il n'y a pas de différence entre les deux. "L'existence de deux bières Leff et Leffe créerait de la confusion chez les consommateurs et pourrait les induire en erreur. En outre, il existe également des similitudes visuelles dans la mise en page avec notre marque Leffe et une référence évidente à notre bière d'abbaye. AB InBev espère qu'une solution sera trouvée et attend l'évaluation de l'administration française chargée des marques déposées", indique le premier groupe mondial.