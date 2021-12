Codeco ou Comité de concertation pour les distraits. Et des distraits, il y en a, on s’en est rendu compte lors d’une récente discussion familiale. Pour beaucoup, le Codeco est ce « brol » bien de chez nous créé pour prendre des décisions abracadabrantesques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ceux-là devraient se plonger dans un cours de droit constitutionnel entre Noël et Nouvel An. Ils y apprendraient que ledit Comité de concertation a été créé en 1980 pour régler les conflits d’intérêts et de compétences entre les couches de la lasagne belge, et qu’il n’a donc pas attendu l’épidémie pour fonctionner.