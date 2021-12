Des cartes pour tracer sa route dans l’histoire de Belgique

Hérodote divisait le monde connu en trois continents : l’Asie, l’Europe et la Libye (c’est-à-dire l’Afrique). Ce monde-là s’étendait des Colonnes d’Heraklès (Gibraltar) à l’isthme de Suez, puis dégringolait de l’embouchure du Nil jusqu’aux confins sud de l’Éthiopie. Des peuples réels ou non l’habitaient : les Celtes, les Androphages, les Gètes, les Macrobiens, les Massagètes… Et bien sûr, les Perses, l’ennemi héréditaire des Grecs. Un fleuve vaste comme un océan entourait ce coin de terre aux allures de disque plat.