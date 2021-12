La liste des véhicules interdits de circulation à Bruxelles dès le 1er janvier

Certains véhicules ne seront bientôt plus les bienvenus dans les 19 communes bruxelloises.

Concrètement, les voitures, camionnettes, bus et minibus concernés ne pourront plus circuler au sein de la LEZ, qui couvre les 19 communes bruxelloises.

Les voitures (de la catégories M1), les (mini)bus (de la catégorie M2), les bus et autocars (de la catégorie M3) ou les camionnettes (de la catégorie N1, à l’exception des véhicules N1 avec le code carrosserie BC) qui roulent au diesel avec la norme Euro 0, 1, 2 et 3 ou à l’essence avec la norme Euro 0 et 1 sont déjà interdits à la circulation.