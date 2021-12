Damien Lombard, le service chevillé au corps

A 32 ans, Damien Lombard est ce qu’on appelle un « chalet-manager ». Picard de naissance, l’homme qui sait rester discret tout en étant omniprésent a d’abord été pâtissier avant de prendre le chemin de la School for Butler and Hospitality à… Bruges où il a suivi une formation de majordome. « Manager ou majordome, c’est un peu la même chose », sourit-il dans un des salons des Sorbiers, résidence où il sert depuis plusieurs années. « A un moment donné de ma carrière, j’ai voulu passer du côté de la clientèle pour être aux petits soins et anticiper les besoins des locataires et des propriétaires. »