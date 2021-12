Proche-Orient: rencontre entre dirigeants palestinien et israélien, une première en une décennie

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz se sont entretenus hier. Cela faisait une décennie que des discussions formelles n’avaient plus eu lieu.

Cela faisait une décennie que le leader palestinien Mahmoud Abbas n’avait pas mis le pied sur le territoire israélien. Mardi soir, il a rencontré le ministre israélien de la Défense… dans sa propre maison. Benny Gantz et Mahmoud Abbas se sont entretenus, lors d’une première rencontre officielle en plus de dix ans entre dirigeants palestiniens et israéliens. Au mois d’août, deux officiels israéliens s’étaient rendus à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour une rencontre informelle.

Depuis le printemps 2021, Israël est gouverné par un nouveau gouvernement qui a mis dehors Binyamin Netanyahou. Mais la coalition du nouveau Premier ministre Naftali Bennett est disparate, réunissant des partis aux points de vue totalement opposés, notamment sur la question palestinienne.