Méribel soigne ses chalets de luxe

Il neige sans interruption sur les chalets authentiques de Méribel, station phare du domaine des 3 Vallées réputée pour son authenticité, son élégance et la discrétion qu’elle cultive à l’égard de ceux qui lui font l’honneur de la fréquenter. Plongée au cœur du parc naturel de la Vanoise, elle doit sa création à un major écossais. En 1938, le major Peter Lindsay y créa tour à tour une société immobilière, un hôtel et un téléski, sans savoir qu’elle deviendrait la station la plus so british des Alpes.

Les décennies se sont succédé mais Méribel (« belle vue » en patois savoyard) a su conserver son aspect tranquille, loin du côté « bling bling » de sa voisine et rivale Courchevel. Ce qui ne l’empêche pas de voir son immobilier flamber, particulièrement dans certains quartiers où l’on voit sortir sous les grues des projets neufs flirtant avec les 20.000 euros du mètre carré.