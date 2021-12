Omicron: voici quand se faire tester

Le site info-coronavirus répertorie les cas où les citoyens doivent se faire tester. Parmi les différents cas de figure : Si vous avez plus de 6 ans et vous présentez certains symptômes liés à la COVID-19, si vous avez eu un contact à haut risque avec une personne contaminée, après certains séjours à l’étranger et si vous n’êtes pas vacciné et souhaitez avoir un certificat de test COVID (ou CST) . Ce CST prouve que vous avez eu un test négatif. Il peut s’agir d’un test PCR qui est valable pendant 72 heures ou d’un test rapide (également appelé test RAT) qui est valable pendant 48 heures.