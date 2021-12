Comment éviter la crise de foie durant les fêtes?

Du foie gras la veille de Noël. Un plateau de fruits de mer le vingt-cinq. Et pourquoi pas une dinde farcie chez les beaux-parents le surlendemain. Voire les trois en même temps. Ces aliments, bien que festifs et goûtus en bouche, font rarement le bonheur de nos estomacs. « Durant les fêtes, nous ingérons des denrées qui sortent de nos habitudes alimentaires. Celles-ci sont souvent plus sucrées et plus grasses. Il est donc assez logique de constater une intolérance gastro-intestinale », souligne Nathalie Delzenne, professeure en métabolisme et nutrition à l’UCLouvain Et si à l’approche de la Saint-Sylvestre, nous évitions maux de ventre et nausées ?