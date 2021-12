Le Comité de concertation confirme la réouverture des cinémas et des théâtres

Mardi soir, un comité ministériel fédéral restreint s’est réuni en urgence suite à la décision du Conseil d’Etat. Il s’est accordé sur plusieurs moins qui ont été validés par le Comité de concertation ce mercredi. Concrètement, on en revient aux règles qui existaient avant le Codeco du 22 décembre: 200 personnes maximum, assises et avec masque, utilisation du CST à partir de 50 personnes pour la culture au sens large, donc pour tous les événements culturels en intérieur, cinémas compris, et le secteur de l’événementiel.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a rédigé un arrêté royal dit «réparatoire» pour intégrer cette décision. La procédure a nécessité un certain temps: le texte a dû prendre en compte l’arrêt de 40 pages du Conseil d’État. Cet arrêté royal doit encore être soumis pour accord à un conseil des ministres électronique afin que cet arrêté royal réparatoire puisse entrer en vigueur dès ce jeudi, après publication au Moniteur belge.