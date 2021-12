Coronavirus: le Comité de concertation se réunira à nouveau la semaine prochaine

La semaine prochaine, le Comité de concertation dressera à nouveau un état des lieux de la situation sanitaire, a communiqué le Premier ministre ce mercredi soir. « Le Commissariat COVID-19 préparera dans l’intervalle une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l'épidémie pour tous les secteurs et activités. La réintroduction des dispositions relatives au COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) et au COVID Event Risk Model (CERM) fera partie de cette feuille de route ».