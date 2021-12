Ce Nouvel An au goût amer pour les restaurateurs ouverts

Eric Fernez a finalement jeté l’éponge. A quatre jours du passage à l’an 2022, il a pris la décision de n’ouvrir aucun de ses restaurants le soir de l’événement. « Nous n’avons pas eu assez de confirmations. Les gens n’ont pas désiré venir manger à 18 heures et repartir à 23 heures », tempête le patron du Faitout, de la Marelle et du restaurant étoilé d’Eugénie à Emilie, situé à Saint-Ghislain. La perte est lourde : ensemble, les établissements devaient accueillir plus de 300 clients. « C’est une soirée qui représente habituellement un énorme chiffre. Au total, on va être à 30 % de notre chiffre d’affaires habituel, grâce à notre service traiteur qui restera ouvert. Mais ce n’est pas simple non plus. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, alors on a dû acheter toutes nos marchandises à l’aveugle. » Ce chef a tranché, mais de nombreux professionnels se demandent encore s’ils vont recevoir des clients le 31 décembre. En Région bruxelloise, le Lodge, lui, ne fera pas marche arrière.