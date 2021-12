Risque de déshydratation

Qu’il s’agisse d’une intoxication alimentaire, d’une gastro-entérite ou d’une indigestion, le risque réside dans la déshydratation. « On s’inquiète, peu importe le diagnostic, en fonction de l’état général du patient. Des signes cliniques tels qu’une peau sèche, un pli cutané persistant, de faibles urines ou une augmentation du rythme cardiaque doivent nous interpeller. D’autant plus en cas de vomissement et de diarrhée persistante », explique Kevin Boulanger, médecin généraliste et fondateur de la plateforme WeLinkCare. « La première chose à faire est de boire beaucoup d’eau. En cas de vomissement important, un antiémétique, une molécule qui empêche de vomir, peut aider. En revanche, l’erreur serait de donner une molécule constipante, qui empêcherait la diarrhée et l’évacuation du virus. En derniers recours, peut se poser la question du lien avec le milieu hospitalier lorsque nous n’arrivons pas à réhydrater le patient de manière orale. »