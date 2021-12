Comme l’Album blanc des Beatles

Michel Houellebecq s’est métamorphosé en chef de fabrication. Il a voulu faire imprimer son nouveau roman, tiré à 300.000 exemplaires, en une édition plus soignée et luxueuse que d’habitude. Et pour cela il avoue s’être inspiré du célèbre Album blanc des Beatles. Ce qui le fascinait ? Sa sobriété. Il a donc repensé la confection de son roman, qu’il voulait être un objet sobre, beau et désirable.