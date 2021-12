Immobilier: le marché est-il en train de s’essouffler?

Les années se suivent et décidément se ressemblent sur le marché immobilier. Une fois encore, le secteur a clôturé ses comptes 2021 avec le sourire. Selon le baromètre annuel des notaires, le nombre de transactions a grimpé de 14,3 % par rapport à 2020, année toutefois un peu spéciale, ponctuée de trois mois de confinement. Mais la hausse reste de 10,4 % si l’on compare avec 2019. Et aucune région n’est épargnée par la fièvre acheteuse : elle est à deux chiffres partout : +14,3 % en Wallonie (par rapport à 2020), +11,1 % à Bruxelles et +14,7 % au nord du pays. Elle a aussi son influence sur les prix : +7,5 % pour les maisons et +5,2 % pour les appartements (détails ci-dessous).

Une année « paradoxale »