Coronavirus: comment Salah Abdeslam, à l’isolement total, a-t-il pu être infecté? Alors qu’il est soumis à un isolement strict, Salah Abdeslam est positif au Covid, a-t-on appris ce mercredi 29 décembre. Voici comment il aurait pu être contaminé.

Par la rédaction Publié le 29/12/2021 à 20:18 Temps de lecture: 2 min

Salah Abdeslam, est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis et se trouve à l’isolement total. Il est seul dans sa cellule d’environ 9 m2, équipée d’une plaque chauffante, d’un réfrigérateur et d’une télévision. Il peut en sortir deux heures par jour : une heure le matin et une heure l’après-midi. Soit dans la cour de promenade qui lui est réservée, soit une cellule avoisinante qui lui sert de salle d’activité et qui est dotée d’un rameur et d’un vélo d’appartement, rappellent nos confrères de la Voix du Nord.