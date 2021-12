Après l’arrêt du Conseil d’Etat, le Codeco fait volte-face

Dès jeudi et la parution au Moniteur d’un nouvel arrêté royal, les conditions décidées par le Codeco du 3 décembre dernier seront donc de nouveau d’application pour le secteur culturel. A savoir : des places assises exclusivement, le port du masque obligatoire, l’utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 50 spectateurs et une jauge fixée à 200 spectateurs maximum. Des conditions qui vaudront également dans les cinémas et le secteur de l’événement.

Un comité ministériel fédéral restreint (kern) l’avait décidé dès mardi soir, un comité de concertation (Codeco) l’a confirmé ce mercredi : les autorités en reviennent, concernant le secteur culturel, aux mesures qui valaient avant le 22 décembre dernier et la décision de fermer, entre autres lieux culturels, les théâtres et les cinémas.

Ce retour en arrière est consécutif à l’arrêt du Conseil d’Etat de ce mardi. Saisi par trois artistes, ce dernier avait suspendu la fermeture des lieux relevant du secteur culturel, prise lors du Codeco du 22 décembre et jugée finalement disproportionnée et non adéquate.

Un Comité de concertation est programmé la semaine prochaine pour un nouvel état des lieux. Le Commissariat corona préparera dans l’intervalle une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l’épidémie pour tous les secteurs et activités.

Cette volte-face du Codeco est aussi un revers pour ceux qui le symbolisent en premier, le Premier ministre et le ministre de la Santé, qui avaient porté et défendu (un peu seuls d’ailleurs) les mesures au Parlement. Alexander De Croo se sent-il dès lors déstabilisé ? Affaibli ? Dans l’entourage du 16, on réfute. Sur le mode : la démocratie a joué, et tout le monde a l’impression d’avoir fait son devoir la semaine dernière, sérieusement ; on ne peut en vouloir à quelqu’un de prendre ses responsabilités en situation difficile ; il vaut mieux pécher par précaution que par inaction.