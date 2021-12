Enseignement supérieur: vers une réforme des rythmes académiques pour la rentrée 2023-2024?

Les étudiants du supérieur s’apprêtent à achever leur seconde semaine de blocus. Si les vacances de Noël sont synonymes de détente pour nombre d’entre nous, il n’en est rien pour ces étudiants qui enchaînent les heures d’étude. Leur dernière semaine de congé remonte au 7 septembre. Ils auront donc enchaîné 19 semaines de cours et/ou révisions consécutives avant la fin des examens prévue le 23 janvier prochain. Les plus chanceux peuvent espérer terminer leur session à la mi-janvier. « Une situation qui existe depuis toujours », me diriez-vous. En effet. Mais nombreux sont les enseignants et académiques à remettre en question ce système.